Le suédois Pophouse acquiert le catalogue de Kiss

Le groupe suédois, co-fondé par l'un des membres d'Abba bjorn Ulvaeus, va détenir "le catalogue musical, la marque et l'image - y compris les célèbres dessins de peinture faciale - et les marques déposées de l'emblématique groupe de rock américain", selon son communiqué.

Kiss "est l'un des groupes les plus reconnus et les plus emblématiques de l'histoire de la musique", a relevé Johan Lagerlof, responsable des investissements chez Pophouse.

Connu notamment pour son mégatube "I was made for lovin' you", ses effets pyrotechniques et ses maquillages stylisés, le groupe new-yorkais a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde en 50 ans de carrière.

Pophouse avait déjà annoncé en décembre la création d'avatars numériques pour les performances scéniques de Kiss, ce qui marquait, selon la société suédoise, "la fin de son existence physique".

Pophouse a également participé à la conception du spectacle "ABBA Voyage" à Londres, dans lequel des avatars numériques, ou "ABBAtars", ont interprété les succès du groupe pop suédois emblématique.