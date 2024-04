Le Théâtre de Toone obtient le Label Patrimoine européen

La Commission européenne a décerné jeudi le Label Patrimoine européen au Théâtre Royal de Toone à Bruxelles, signe de la reconnaissance du rôle de ce théâtre dans l'histoire et la culture de l'Europe.

Le Théâtre de Toone rejoint ainsi un réseau informel qui compte désormais 67 sites labellisés. Quatre d'entre eux sont situés en Belgique: le Mundaneum à Mons, Les Colonies de Bienfaisance à Wortel, Le Bois du Cazier à Charleroi et le MigratieMuseumMigration (MMM) à Molenbeek.

L'institution, qui se trouve non loin de la Grand-Place, se décrit comme le seul théâtre de marionnettes de tradition populaire de Bruxelles encore en activité. Historiquement, les théâtres de marionnettes, où les "poechenelles" (polichinelles) remplaçaient les acteurs, étaient à la fois des lieux de divertissement populaire, mais aussi un moyen de se tenir au courant de l'actualité. De par la liberté de ton et le mode d'expression satirique utilisés, ces théâtres constituaient également de véritables espaces de liberté et d'expression.