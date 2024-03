L'économie de Singapour en forte croissance après le passage de Taylor Swift

Des analystes consultés par l'agence de presse Bloomberg estiment que l'économie de Singapour connaîtra une croissance plus forte que prévu au cours du premier trimestre de 2024, à la suite du passage de la chanteuse américaine Taylor Swift.

Selon ces analystes, l'économie de la cité-État enregistrera une croissance économique de 2,9% au premier trimestre, soit la plus importante croissance enregistrée sur les six derniers trimestres. Les experts ont également revu à la hausse leurs prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année 2024, passant de 2,3 à 2,5% désormais.

Taylor Swift se produira à six reprises à Singapour dans le cadre de sa tournée Eras Tour, entre le 1er et le 9 mars. Ces spectacles attirent des dizaines de milliers de personnes, s'accompagnant de recettes supplémentaires pour les hôtels, restaurants et autres commerces environnants.