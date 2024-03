L'édition 2024 du Klarafestival se tiendra du 8 au 24 mars

En ouverture vendredi, le festival accueillera le célèbre Philharmonique de Hong Kong, dirigé par Jaap Van Zweden, qui accompagnera le jeune prodige du piano Alexandre Kantorow. Les générations musicales se mêleront, de Brahms et Rachmaninov au jeune compositeur contemporain Daniel Ting-cheung Lo. Le concert de clôture sera assuré par le pianiste Martin Helmchen et le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, dirigé par l'étoile montante Tarmo Peltokoski.

Le pianiste Evgeny Kissin et le baryton Matthias Goerne plongeront Bozar dans le répertoire romantique de Schumann et Brahms le dimanche 10 mars. Quelques jours plus tard, les projecteurs de Flagey seront braqués sur les quatuors à cordes. Le Leonkoro Quartet, en pleine ascension, explorera les frontières de l'émotion avec la Sonate à Kreutzer de Janácek et le Quatuor à cordes n°3 de Schumann. Enfin, le renommé Minguet Quartet célèbrera le 100e anniversaire du compositeur italien d'avant-garde Luigi Nono.