A l'ère du tout-numérique, un "musée immersif et sensoriel" ouvre à New York

Vanté comme "musée d'art et technologie", un espace "immersif et sensoriel" à 50 dollars l'entrée ouvre à New York, conçu par un designeur contemporain israélien expert en sons et lumières, pour un nouveau public à l'ère du numérique et des réseaux sociaux.

Le "Mercer Labs: Museum of Art and Technology", tout à la gloire de l'artiste Roy Nachum -- peintre, sculpteur, installateur et concepteur de bandes-sons, musiques électroniques, jeux de lumières et de lasers, photos et vidéos -- est accessible depuis janvier dans le quartier financier de Wall Street, dans le sud de Manhattan.