Les choix BD de Seb: Horizons Climatiques, un album pour comprendre les enjeux actuels

La BD "Horizons climatiques" aux éditons Glenat est accessible à tous. Son but : comprendre les enjeux actuels et construire l'avenir. Pour cela, les auteurs se mettent en scène. D'un côté, une chercheuse spécialiste du climat, Iris-Amata DION, de l'autre un dessinateur curieux Xavier Henrion. Le duo emmène le lecteur dans une aventure scientifique à la rencontre des experts du GIEC. Pour rappel, ce groupe international étudie le réchauffement climatique depuis plus de 30 ans. fin de donner des exemple concrets sans être moralisateur. Un album ludique et coloré pour apprendre sans s'ennuyer !