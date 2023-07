Les jouets de Toy Story reprennent du service : nous avons testé "Together", le nouveau spectacle de Disneyland Paris

Un petit garçon se rêve chef d’orchestre. Mais la veille de sa grande première sur scène, ses partitions s’envolent. Pendant la nuit, il peut compter, sans le savoir, sur ses jouets pour voler à sa rescousse. Voici le joli point de départ du nouveau spectacle « Together ». Mais ce qui rend ce show magique, ce sont les prouesses techniques qui l’accompagnent. Pendant 30 minutes, vous basculez du film à l’animation 3D, sans bien parvenir à distinguer, dans le tableau qui s’offre à vous, les vrais décors sur scène, des images projetées sur les immenses écrans LED omniprésents du sol au plafond.

Sur scène, quarante artistes se relaient dans des tableaux modernes, festifs et incroyablement bien ficelés. Pour que les images des écrans s’accordent parfaitement au jeu de scène, dans une continuité visuelle, il a fallu répéter dans un studio reproduit à l’échelle en dehors du parc. Sans oublier l’orchestre qui joue en live : 8 musiciens, présents sur le bord de la scène, donnent tout son rythme à l’intrigue. Bien sûr, des bandes son enregistrées viennent compléter le tableau. Mais l’initiative a le mérite de donner un vrai côté « live » à la musique.

Plus fort encore : les odeurs, les sensations que vivent les personnages et même quelques éléments présents à l’image, parviennent jusqu’au public. La senteur de fraise de l’ours rose Lotso… Le vent qui souffle dans les ballons de la maison du film d’animation « Là-Haut ». De quoi rappeler quelques attractions 3D phares et révolues de Disneyland Paris, telles que « Chérie j’ai rétréci les gosses ».

Ce spectacle novateur, impossible de le voir ailleurs qu’à Disneyland Paris pour le moment ! « Together » une création 100 % française, née dans l’imagination de deux metteurs en scène du parc, Arnaud Feredj et Matthieu Robin. Avec un accent porté, comme souvent ces derniers temps, sur l’inclusivité, ils ont eu l’idée de cette intrigue qui porte un message fort pour la jeunesse : l’union fait la force. A la clé, le spectacle le plus immersif jamais proposé par le géant des parcs d’attractions, qui prend ses quartiers dans le Studio Theater, salle très peu exploitée ces dernières années du parc Walt Disney Studios.

Voilà donc un show très novateur, aussi magique pour les enfants qui seront amusés et émerveillés par les prouesses de leurs héros préférés mais aussi les adultes, portés par un vent de nostalgie. Et pour une fois, il ne s’agit pas d’un concept américain copié-collé. Mais bien d’un show Made in France, qui à coup sûr, devrait s’exporter !