Les profits de Mattel s'envolent grâce au film Barbie

Le long-métrage, sorti le 19 juillet 2023 sur les écrans belges, a déjà rapporté près de 1,5 milliard de dollars au box office mondial et a relancé l'intérêt du public pour les produits Barbie, qui s'était progressivement émoussé.

Sur ce même trimestre, Mattel a vu ses ventes augmenter de 15,7% pour atteindre 1,62 milliard de dollars. Selon Ynon Kreiz, membre de la direction de l'entreprise, 2023 a été une "année charnière". "Nous avons renforcé notre leadership dans nos principales catégories de jouets et gagné des parts de marché significatives, remporté un succès extraordinaire avec le film Barbie et renforcé notre position financière. (...) Nous avons terminé 2023 avec le bilan le plus solide depuis des années."