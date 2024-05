Les syndicats de la VRT appellent à un cessez-le-feu à Gaza avant la demi-finale

"Ne rien faire, se contenter de regarder, ce n'est plus une option", ajoute l'organisation syndicale. "L'UER (l'Union européenne de radio-télévision, organisatrice de l'événement, NDLR) a malheureusement rendu possible la participation israélienne et nous avons donc décidé d'interrompre la diffusion. Nous espérons envoyer un signal au gouvernement israélien pour qu'il cesse les combats et les massacres, autorise les observateurs internationaux et la presse à entrer (à Gaza) et s'assoie pour une solution négociée."

La diffusion a redémarré normalement après l'action.