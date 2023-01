Les tickets pour Tomorrowland destinés au public belge partent comme des petits pains

(Belga) Les billets pour Tomorrowland 2023 réservés au public belge ont tous été vendus en un rien de temps samedi matin, a annoncé l'organisation. La prévente internationale commencera en soirée et l'affiche complète du festival sera dévoilée dans la foulée.

L'édition 2023, la 17e, se tiendra sur deux week-ends, ceux du 21-23 juillet et du 28-30 juillet. Comme d'habitude, les organisateurs de Tomorrowland ont réservé la moitié des billets, soit environ 200 000 billets répartis sur les deux week-ends, des tickets à la journée ou combinés, aux festivaliers belges et aux habitants des communes environnantes. Ces billets sont tous partis comme des petits pains. Les festivaliers belges peuvent néanmoins également tenter leur chance aux séances de vente internationale programmées samedi soir et samedi prochain. (Belga)