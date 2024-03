Les travaux de restauration de l'Agneau mystique dans leur phase finale

La restauration a lieu au Musée des Beaux-Arts de Gand. L'opération a commencé par une vaste campagne de documentation visant à dresser une carte complète de chaque panneau et de son état. Contrairement aux restaurations et retouches précédentes, les restaurateurs ont recours cette fois à des techniques d'imagerie et de scannage de haute technologie. Les problèmes superficiels, mais aussi les repeints historiques, sont ainsi mis en lumière de façon détaillée.

Le résultat a été exposé et expliqué mardi par le biais d'une série d'images avant-après. Les anciens vernis, qui avaient été appliqués sur les couches de peinture comme un épais filtre jaune foncé, ont été enlevés. Les couleurs ressortent beaucoup plus fraîches de la restauration et les détails sont redevenus visibles, comme le montrent les images. Les experts examinent également les couches de peinture originales, ce qui leur permet de cartographier avec une grande précision les endroits où il y a eu des surpeints ou des retouches. L'IRPA, qui effectue la restauration, peut ainsi montrer que les manteaux des trois personnages centraux en particulier (Marie, le personnage représentant la divinité et Jean-Baptiste) sont presque entièrement recouverts par des surpeints du XVIe siècle.