L'"Indiana Jones" égyptien annonce la sortie d'un film sur Cléopâtre le même jour que Netflix

Le documentaire d'une heure et demie est décrit sur la chaîne YouTube de son réalisateur, Curtis Ryan Woodside, comme relatant l'histoire de "la VRAIE Cléopâtre", alors que le choix de Netflix de faire incarner sa Cléopâtre par une actrice noire suscite depuis des semaines des réactions passionnées en Egypte.

"Cléopâtre était-elle noire? D'abord, je n'ai rien du tout contre les Noirs mais j'expose des faits: regardez les reines macédoniennes, aucune n'était noire", martèle M. Hawass dans ce documentaire.

Le ministère égyptien des Antiquités s'était déjà saisi de l'affaire, assurant que Cléopâtre avait la "peau blanche et des traits hellénistiques".

Les réseaux sociaux et les médias égyptiens s'étaient enflammés dès la diffusion de la bande-annonce de "La Reine Cléopâtre", produit par Jada Pinkett Smith pour Netflix et présenté comme "fondé sur des reconstitutions et des témoignages d'experts".