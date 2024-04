A Londres, le pub "Black Dog" devient un lieu de pèlerinage des fans de Taylor Swift

Dans ce titre, le 17e du double album "The Tortured Poets Department" et "The Anthology", la chanteuse aux 14 Grammy Awards raconte qu'elle a encore accès à la localisation de son ex sur son téléphone: "Tu as oublié de la désactiver/Et donc je te regarde entrer dans un bar appelé +The Black Dog+/Et percer de nouveaux trous dans mon coeur".

Les "Swifties", qui adorent décrypter les messages cachés dans les paroles de la chanteuse, se sont mis en quête de ce fameux "Black Dog"... et sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait du pub de Vauxhall, après avoir découvert que l'ex-compagnon de Taylor Swift, l'acteur britannique Joe Alwyn, habiterait à proximité.

Rien ne garantit que ce pub soit celui dont parle la mégastar, qui a créé un véritable sentiment d'intimité avec son public grâce aux réseaux sociaux. Mais la nouvelle s'est disséminée sur TikTok et les fans affluent depuis au "Black Dog" sans discontinuer.