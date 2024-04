L'organisation du Ronquières Festival 2024 revue au regard de l'expérience 2023

Le Ronquières Festival 2024, qui se déroulera du 2 au 4 août prochains, connaîtra de profonds changements organisationnels, ont expliqué mercredi ses organisateurs. L'édition 2023 avait été grandement perturbée par des conditions météorologiques dantesques. Cette année, un paquet de mesures, d'aménagements du site, mais aussi en matière de mobilité et d'accessibilité, devraient permettre de mieux affronter d'éventuels problèmes et leurs conséquences.

L'aspect parking a ainsi été revu de fond en comble. Des parkings de délestage gratuits avec service de navettes pour rejoindre le site du festival sont prévus. Et parallèlement, des parkings de proximité seront disponibles également, sur réservation. Ces derniers sont payants mais équipés et aménagés, éclairés notamment, pour assurer sécurité et confort. Enfin, un réseau de navettes payantes relaiera Ronquières aux grandes villes wallonnes (Mons, Charleroi, La Louvière, Liège, Tournai) et à Bruxelles.

L'idée est, en outre, d'encourager les festivaliers à varier les solutions de mobilité pour se rendre à Ronquières. Et ce, afin qu'il y ait moins de voitures aux alentours. L'usage du vélo sera ainsi boosté via la création d'itinéraires cyclables, de parkings vélo, de facilités pour se changer ou déposer son casque... Trois possibilités de "kiss and ride" seront également proposées.