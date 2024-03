Lost Frequencies en couverture du premier numéro de Forbes Belgique

Le DJ bruxellois Lost Frequencies sera en couverture du premier numéro belgo-luxembourgeois du magazine économique Forbes, qui sortira le 4 avril en néerlandais et en français, a précisé mercredi Ventures Media dans un communiqué. Le titre est déjà disponible sous format numérique depuis le début de l'année.

Joan Condijts, ancien rédacteur en chef de l'Echo et cofondateur de LN24, assure la direction éditoriale du magazine trimestriel. "Forbes se veut le relais des femmes et des hommes qui osent, qui bousculent utilement, qui respectent la différence, qui vulgarisent leur savoir et le partagent pour le bien commun. Sans nier les problèmes, au contraire, Forbes veut prôner des solutions, des exemples à suivre", souligne-t-il.

Fidèle à son homologue américain, Forbes a également établi le classement des dix plus grandes fortunes de Belgique. Ensemble, les deux femmes et huit hommes qui figurent dans le top dix cumulent plus de 30 milliards d'euros.

Fondé en 1917 à New York, Forbes fait figure de référence dans les médias économiques et publie chaque année des classements très médiatisés, dont celui des personnalités les plus influentes du monde. Le magazine se décline en une cinquantaine de franchises dans le monde.