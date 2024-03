Lost Frequencies, Phoenix et Shaka Ponk complètent l'affiche du Ronquières Festival

L'organisation du Ronquières Festival a dévoilé les dernières têtes d'affiche de sa 12e édition, prévue du 2 au 4 août sur le site du Plan incliné de Ronquières (Hainaut). Le DJ belge Lost Frequencies et les groupes français Phoenix et Shaka Ponk complètent une affiche éclectique.

Chaque journée du festival hennuyer disposera de sa propre ambiance. Vendredi, les amateurs de musique pop et urbaine pourront profiter des sons pop-rock de Phoenix et des textes du rappeur parisien PLK. Vitalic et Myd viendront électriser les foules, au côté de L'Impératrice, Rori ou encore du groupe de rap 47Ter.

Le DJ belge Lost Frequencies rejoindra les frères Big Flo & Oli parmi les stars du samedi. Cette journée "pop" attirera les amateurs de chanson française avec notamment Eddy De Pretto, Hoshi ou L.E.J au programme. Les artistes belges seront également à l'honneur, à l'image de Selah Sue, Mentissa et le duo Colt.