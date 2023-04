Macklemore foulera la scène principale du Pukkelpop

L'interprète de Thrift Shop était à Bruxelles lundi pour un concert à Forest National. Il reviendra le dimanche 20 août à Kiewit, trottinette au placard et manteau léopard au vestiaire en cette saison que l'on peut espérer chaude. Le natif de Seattle avait fait danser les foules sur des titres comme "Glorious" et "Can't Hold Us". Après la sortie de son album "Gemini" en 2017, il s'était toutefois fait plus discret. Multiprimé (disques de platine, quatre Grammy Awards...), Macklemore tourne à présent avec son troisième album solo, "Ben", sorti début mars. Dimanche, il rejoint des têtes d'affiches telles que The Killers et Florence + The Machine.

Le même jour, le Londonien de 29 ans Bakar diffusera son rock indie tandis que le DJ Charlie Sparks gratinera l'assemblée d'une pointe de techno.