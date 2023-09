Mélanie Doutey présidera le jury du 38e FIFF

Avec ses quatre acolytes (l'autrice et réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette, les réalisateurs Alassane Diago et Philippe Van Leeuw ainsi que le comédien Shaïn Boumedine), il lui reviendra de départager les 12 longs-métrages en compétition officielle. Parmi ceux-ci, 11 films de fiction et un documentaire, figurent un film belge "Il pleut dans la maison" de Paloma Sermon-Daï et quatre coproductions belges.

Le jury qui décernera le Bayard du meilleur court-métrage, parmi plus de 20 œuvres en compétition, sera quant à lui composé de l'actrice Maud Bettina-Marie, du réalisateur belge Mathieu Donck (La trêve, Des gens bien) et du comédien Théo Navarro-Mussy (Hippocrate).