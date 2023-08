Météo d'enfer à Wacken, le plus grand festival de metal du monde

Pluies ininterrompues, sols recouverts de boue et des kilomètres d'embouteillages: des conditions infernales pèsent sur l'ouverture prévue mercredi du plus grand festival de metal du monde à Wacken, dans le nord de l'Allemagne.

Les photos de fans déjà sur place, pataugeant dans la gadoue, chaussés de bottes en caoutchouc et revêtus de cirés et KWay sous un ciel nuageux et gris, font les gros titres de la presse locale.