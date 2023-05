"NarColombie", ou le triomphe post-Escobar de l'esthétique des narcos

Bijoux, voitures de luxe, gardes du corps, implants mammaires, bain de sang et maintenant hippopotames: Pablo Escobar et ses acolytes ont imposé en Colombie une esthétique kitsch et machiste qui a survécu aux grands barons de la drogue et dépasse désormais largement les frontières du pays.

Le narcotrafic a généré une véritable culture parallèle résumée par un simple préfixe: narco-musique, narco-littérature, narco-esthétique... La "NarColombie", résume avec ironie Omar Rincon, un des chercheurs qui a le plus travaillé et écrit sur le phénomène.