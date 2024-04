Neuf opéras au cœur de la saison 2024-2025 de l'Opéra Royal de Wallonie-Liège

Intitulée "Trajectoires", la programmation explorera "les parcours individuels et collectifs des personnages à travers des œuvres en profonde résonance avec les dynamiques mouvantes de notre époque", explique l'Opéra.

Wagner et Janácek feront leur retour sur la scène liégeoise avec "Tristan und Isolde" et "Kat'à Kabanovà". Absents chacun depuis près de 25 ans, "La Périchole" (Offenbach), "Guillaume Tell" (Rossini), "Werther" (Massenet) et "Don Pasquale" (Donizetti) sont également au programme, encadrés par "La Traviata" (Verdi) en ouverture et "Le Nozze di Figaro" (Mozart) en fin de saison. Présenté en version concertante pour une date unique, La Damnation de Faust (Berlioz) complète la série d'opéras.