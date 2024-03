Nick Cave se produira au Sportpaleis d'Anvers le 30 octobre prochain

L'auteur-compositeur-interprète australien Nick Cave et son groupe The Bad Seeds se produiront au Sportpaleis d'Anvers le mercredi 30 octobre, a annoncé vendredi l'organisateur du concert Greenhouse Talent. L'artiste viendra y présenter "Wild God", son nouvel album, à cette occasion.

Le dernier passage de Nick Cave & The Bad Seeds au Sportpaleis remonte à 2017. Ils ont ensuite foulé la scène de TW Classic en 2022, et le chanteur australien s'est également produit à De Roma, Bozar et au Stadsschouwburg d'Anvers dans un line-up plus restreint.

Les billets pour le concert au Sportpaleis seront disponibles à la vente à partir du vendredi 22 mars à 10 heures via www.greenhousetalent.com.