Plus de 30.000 assiettes servies lors de la 3e édition du StrEat Fest à Tour&Taxis

Au total, plus de 30.000 plats se sont écoulés durant les quatre jours du festival culinaire et artistique StrEat Fest qui se déroulait de jeudi à dimanche à Tour&Taxis.

Plus de 250 rendez-vous étaient par ailleurs proposés, dont des Masterclasses avec des chefs de renom, comme Christophe Hardiquest ("Menssa"*), Yves Mattagne ("La Villa Lorraine"**) ou encore le Français Florent Ladeyn ("Auberge du Vert Mont"*).

La troisième édition de cet événement festif a vu 11.000 visiteurs arpenter les sheds 1 et 2 pour y déguster les créations de street food de 100 chefs venus des quatre coins du pays.

"Les Masterclasses que nous avons inaugurées cette année ont rencontré beaucoup de succès. Cela montre l'intérêt sans cesse grandissant du public à venir à la rencontre des chef·fes", souligne Terry Vermandel, à la tête de Tatou Production qui organise le StrEat Fest.

"Le StrEat Fest permet de se rendre accessible à un plus grand nombre, mais aussi de repenser sa cuisine différemment. C'est très inspirant. On s'inscrit ici dans une approche populaire qu'on aime: beaucoup de gens qui s'amusent, qui posent des questions, qui partagent. C'est un rapport de simplicité et c'est ce dont les gens ont besoin aujourd'hui", a indiqué le chef de Menssa qui participait pour la première fois.

Il y avait également des ateliers culinaires, des concerts, des DJ sets, un espace épicerie, un mini "Brussels vintage market", un beauty bar et un kids corner.