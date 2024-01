Plus d'un millier d'artistes suédois appellent à ne pas accepter Israël à l'Eurovision

Plus d'un millier d'artistes suédois ont adressé lundi une lettre ouverte à l'Union européenne de radio-télévision (UER) afin de ne pas accepter la participation d'Israël au prochain concours Eurovision de la chanson. Le quotidien suédois Aftonbladet a publié la lettre, entre autres signée par Robyn, Fever Ray et First Aid Kit.