Couleur Café complète sa programmation avec 19 derniers noms

Le samedi, le parc d'Osseghem, au pied de l'Atomium, vibrera au son des mixes afrobeats, dancehall, et house de Raql en b2b avec Bo Meng. Le collectif canadien Moonshine viendra ensuite faire danser les festivaliers et festivalières sur de l'électrofunk alors que Jael lui succédera dans une ambiance influencée par le folklore japonais, la soul, le funk et le gospel des Moluques. Enfin, Skyla Tylaa prendra possession de la Black Stage pour y ramener l'amapiano.

La Black Stage, dédiée aux DJs, accueillera le vendredi Ninette qui aura la lourde tâche d'ouvrir le bal avec son mélange d'afro house et d'amapiano. Viendra ensuite Golden Zebora qui proposera une fusion d'électro et d'amapiano.

Cheb Runner s'ajoute, lui, à la programmation du dimanche avec son mariage de sonorités marocaines et électroniques.

La scène La Plancha embarquera les collectifs de DJs 21AM (iNess, G-Lo, Ice-T et Cuuurtis), Bolingo (Mambele, Sylvia et Manteiga) et Future Nostalgia (Papi da Silva, DJ NC et Ekany). Ils seront tous trois accompagnés des danseurs de Makadi ideas creative studio.

Enfin, la scène Tarmac s'enrichit elle aussi de huit nouveaux noms dans des styles allant du hip-hop à l'amapiano en passant par la house, le reggaeton ou le dancehall. Select Killa, Beba Storm, Rovi, Nayth Shit Na Shit, G.A. The Plug, Gajoy et DJ Bryan & DJ Shady! monteront ainsi sur les planches pour faire bouger festivaliers et festivalières.