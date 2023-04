Pretty Yende, la soprano sud-africaine qui chantera pour le roi

Pretty Yende s'est produite dans les plus grandes maisons d'opéra, mais rien n'égalera l'expérience qu'elle s'apprête à vivre le 6 mai, lorsqu'elle chantera, devant des dizaines de millions de téléspectateurs, au couronnement de Charles III.

Dans le milieu lyrique, Pretty Yende est depuis une dizaine d'années sollicitée aux quatre coins du monde, du Metropolitan Opera House à l'Opéra de Paris, en passant par la Scala de Milan, les critiques louant son charisme et son timbre lumineux notamment dans le bel canto.

"C'est un rêve devenu réalité, j'ai eu peut-être quelques millions de spectateurs durant mes 22 ans de carrière mais comme ça, d'un seul coup, ça ne m'est jamais arrivé", sourit-elle lors d'un entretien à l'AFP par visioconférence.

Née en 1985 dans un township de Piet Retief, ville de l'est dans une Afrique du sud encore sous l'apartheid, la soprano n'en revient toujours pas d'avoir été invitée à chanter au couronnement de Charles III qui l'avait entendue chanter au château de Windsor il y an un an, alors qu'il était encore prince de Galles.