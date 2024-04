Un livre de cuisine anversois du 18e siècle vendu aux enchères pour près de 10.000 euros

Selon les experts, même si le livre de cuisine n'est pas unique, il est exceptionnellement bien conservé et lisible. Il contient des dizaines de recettes dont certaines très détaillées, d'autres un peu moins. Celui-ci appartenait à une certaine Joanna Kortenbos, concierge chez un tailleur.

Le livre de cuisine montre notamment comment des plats tels que la soupe au homard, la tarte aux fraises et la crème brûlée étaient préparés au 18e siècle. En plus des recettes, il contient également quelques astuces ménagères et préparations médicales.