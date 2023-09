Un "petit musée portatif" pour aider les enseignants à éveiller les plus jeunes à l'art

L'un se présente comme un petit cartable et renferme 82 reproductions d'œuvres d'art. L'autre ressemble à une boîte à outils et regorge de "cartes questions", cahiers créatifs et autres éléments de jeu. Ensemble, ces deux modules en bois forment le "Petit musée portatif", présenté mercredi aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, en présence de la ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir. Destiné aux écoles, ce kit permettra au corps enseignant de faire découvrir peintures, sculptures et autres expressions artistiques aux enfants de 5 à 8 ans.

Le projet s'inscrit dans le cadre du parcours d'éducation culturelle et artistique (PECA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui entend renforcer la présence de la culture et de l'art dans les programmes scolaires, notamment en garantissant à chaque élève au moins deux sorties culturelles scolaires par année (théâtre, musée, bibliothèque, etc.).

L'objectif du "Petit musée portatif"? "Dédramatiser" le musée, institution qui peut sembler austère aux plus jeunes, et donner à ces derniers le goût de créer en explorant les couleurs, les matières, les outils... Ce "portail d'entrée vers l'art" a aussi été pensé pour inspirer les professeurs, quelle que soit leur formation en art ou histoire de l'art. Chaque activité du kit a ainsi été préalablement testée et approuvée par les enfants comme le personnel enseignant.