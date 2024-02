Un tableau des Beatles vendu aux enchères à New York pour 1,7 million de dollars

Une peinture réalisée par les Beatles a été vendue aux enchères à New York pour 1,7 million de dollars, soit près de 1,6 million d'euros. L'œuvre datant de 1966 a été vendue par la maison Christie's.

La peinture a été réalisée alors que le groupe britannique était en tournée au Japon. Les membres des Beatles étaient bloqués dans leur chambre d'hôtel pour des raisons de sécurité - en partie parce qu'ils étaient l'objet de menaces de mort de la part de nationalistes japonais - et avaient reçu plusieurs cadeaux pour s'occuper, notamment du matériel de peinture.

L'histoire raconte que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ont posé un papier sur une table et se sont assis chacun dans un coin, rapporte Christie's. Chaque coin du tableau est constitué de formes abstraites colorées et a été créé par un Beatle différent. Au centre, se trouvent les signatures des membres. L'ensemble du processus a été documenté par le photographe Robert Whitaker.