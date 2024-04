Un tableau longtemps disparu de Klimt adjugé 30 millions d'euros à Vienne

Evalué à entre 30 et 50 millions d'euros, il aura finalement été vendu dans le bas de la fourchette des estimations de la maison "im Kinsky", loin des 86 millions d'euros atteints en juin 2023 à Londres pour une autre toile de cet artiste.

La toile entamée en 1917, un an avant le décès du peintre autrichien, est issue de la famille Lieser, grande dynastie industrielle juive. Restée cachée des années chez un propriétaire privé, sa provenance reste entourée d'importantes zones d'ombre.

"Aucune oeuvre comparable" n'a jamais été proposée dans le pays natal de Klimt, selon Claudia Mörth-Gasser, la responsable de la section d'art moderne.

"Personne ne s'attendait à ce qu'un tableau de cette importance, qui avait disparu pendant cent ans, refasse surface", dit-elle, tandis que le précédent record autrichien s'élevait à "seulement" sept millions d'euros pour une peinture flamande vendue en 2010.

Ce portrait ressuscité et non signé fait donc sensation. D'autant qu'il est très bien conservé et n'a jamais quitté l'Autriche.