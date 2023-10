Une icône du cinéma britannique prend sa retraite à 90 ans: "Je me suis donc dit qu'il valait mieux que je parte"

Du personnage manipulateur du "Limier" au scientifique menteur d'"Interstellar" en passant par le majordome de "Batman", il a joué dans plus de 160 films. Il a reçu au total six nominations aux oscars, et a décroché une statuette pour "Hannah et ses soeurs" de Woody Allen en 1986 puis en 2000 pour "L'oeuvre de Dieu, la part du diable".

"Je n'arrête pas de dire que je vais prendre ma retraite. Et bien c'est le cas maintenant", a-t-il déclaré à la BBC Radio 4. "Je me suis dit que je venais de faire un film dans lequel j'ai joué le rôle principal et pour lequel j'ai reçu des critiques incroyables... Qu'est-ce que je vais faire qui va battre ça ?" a-t-il expliqué.