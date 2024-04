Une saison "foisonnante et variée" à l'OPRL avec 163 rendez-vous programmés

L'intéressé a ainsi annoncé qu'il allait multiplier les grands rendez-vous durant l'année pour finir par refermer son chapitre discographique avec l'OPRL. Gergely Madaras dirigera notamment la Missa solemnis de Beethoven, la Deuxième Symphonie "Résurrection" de Mahler, la Dante-Symphonie de Liszt, ou encore l'intégrale de Casse-noisette de Tchaïkovski. Il terminera sa saison avec la série qu'il a créée à son arrivée: "OPRL+". Il clôturera également deux projets discographiques d'envergure: les deux Symphonies de Liszt et l'intégrale symphonique de Dohnányi.

"Pour ma dernière saison à la tête de l'OPRL, j'ai absolument souhaité rendre honneur à l'orchestre, son collectif et ses individualités, et montrer ce que nous avons accompli ensemble durant ces six années de route. Je suis fier de pouvoir dire à quel point nos musiciens sont brillants et fantastiques", a-t-il commenté.