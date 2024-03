Véronique Jannot, de "Pause café" à la tournée "Hits 80's"

Partager:

"J'ai la chance d'être dans le cœur des Français depuis cinquante ans. C'est très touchant!" Emblématique assistante sociale dans la série "Pause Café", qui a bercé les années 80, la comédienne et chanteuse Véronique Jannot est de retour au théâtre, avant de rejoindre la tournée "Hits 80's Live". Révélée à 15 ans, en 1973, dans la série "Le Jeune Fabre" de Cécile Aubry, Véronique Jannot a enchaîné depuis une soixantaine de séries à succès, pièces de théâtre et films, dont "Le Toubib" avec Alain Delon et "Tir groupé" avec Gérard Lanvin.

Côté chanson, elle a connu plusieurs succès discographiques comme "J'ai fait l'amour avec la mer" (1982), "Désir, désir", tube de l'été 1984 en duo avec Laurent Voulzy, dont elle a été la compagne, et aussi "Aviateur" (1988), co-écrit avec Alain Souchon. Surtout, de 1981 à 1989, Véronique Jannot a été l'héroïne de "Pause Café", dans le rôle de Joëlle Mazart, assistante sociale scolaire au grand cœur. Celle-ci se dit transportée par "le lien tendre et fort" qui l'unit au public depuis ses débuts: "+Le Jeune Fabre+ et +Pause Café+ ont marqué toute une génération. Le temps passe mais pas l'affection des gens. On me parle toujours de ce rôle d'assistante sociale que j'ai adoré jouer".

"Je reçois encore des lettres de véritables assistantes sociales scolaires qui me disent que leur métier n'est pas assez valorisé, alors que les difficultés des élèves sont encore plus grandes aujourd'hui. On vit une drôle d'époque où des parents ne respectent même plus les enseignants... il faut avoir la vocation chevillée au corps", observe-t-elle. Sur la scène parisienne du Théâtre de Passy jusqu'en mai, Véronique Jannot partage avec Jean-Luc Moreau l'affiche de la pièce "Un Atelier pour deux", une comédie sentimentale de Laurence Jyl. Artiste plasticienne, Sabine partage depuis des années le même atelier que son meilleur ami Bertrand, un sculpteur homosexuel. Leurs liens platoniques se fracassent le jour où Sabine annonce qu'elle va se marier.