"Vole" de Céline Dion est la chanson la plus jouée… aux enterrements: découvrez la totalité de ce classement un peu particulier

Le but: aider les familles à choisir ce morceau si spécial. Pour ce faire, DELA a dressé une liste de 150 chansons. "Il ne s’agit pas d’un hit-parade officiel mais d’une source d’inspiration pour les personnes qui doivent prendre plusieurs décisions difficiles à court terme", précise Lien Verfaillie de la société à Sudinfo.

Le défunt avance dans la salle, entouré de ses proches attristés, pendant qu'une douce mélodie retentit. Vous avez sans doute déjà vécu l'expérience malheureuse d'assister à un enterrement. Et souvent, des années plus tard, vous vous souvenez de la musique qui passait ce jour-là. La société DELA a réalisé une enquête auprès de centres funéraires en Belgique, durant l'année 2023.

Selon les informations récoltées à 10.000 enterrements en 2023, il ressort qu'en Wallonie, les chansons francophones sont les plus choisies. Ainsi, Céline Dion est dans le top 10 à trois reprises. Avec "Vole", en première position, mais aussi "Encore un soir" (4e) et "Parler à mon père" (7e). La première chanson francophone belge de ce classement est signée Jacques Brel avec, sans surprise, "Ne me quitte pas" qui est onzième.

Pour les personnes qui préfèrent la langue de Shakespeare à celle de Molière, c'est Frank Sinatra qui prend la tête avec "My way". Pour la langue de Dante, en revanche, les choix s'orientent plutôt vers "Con te partirò" du ténor Andrea Bocelli.

Le top 10