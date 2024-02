"Amoureuse" d'un robot: quand l'intelligence artificielle drague les Chinois

"Je le considère comme mon petit ami": avec les progrès de l'intelligence artificielle, les robots de conversation en ligne se multiplient en Chine, proposant une relation sentimentale ou amicale plus vraie que nature.

Principale motivation des utilisateurs? Obtenir jour et nuit un soutien psychologique et une empathie qu'ils ne peuvent pas trouver immédiatement auprès d'une personne en chair et en os.