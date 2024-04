Les tests de Mathieu : le pionnier de la caméra de surveillance sans fil baisse ses prix, quelles sont les concessions des nouvelles Arlo?

Batterie durant plusieurs mois, images HD (90€) ou 2K (115€), LED intégrée permettant des vidéos en couleurs la nuit, sirène intégrée (80 db) pour dissuader les intrus : sur le papier, on a du mal à voir les différences techniques entre la gamme Essential et la gamme Pro, dont toutes les caractéristiques se trouvent dans mon test de l'an dernier .

Il y a 10 ans, Arlo a pratiquement inventé la caméra de surveillance autonome. Elle communiquait sans fil avec une base reliée à internet, et sa batterie rechargeable lui permettait de tenir plusieurs mois. Longtemps seul sur ce marché spécifique, Arlo doit cependant constater, depuis quelques années, que la concurrence asiatique à bas prix (Xiaomi, Eufy, etc) fait désormais aussi bien, tant au niveau de la qualité de l’image que de la durée de vie des batteries (seul le logiciel reste moins performant). Une des solutions d’Arlo, c’est donc de baisser les prix d'achat , tout en poussant les utilisateurs à s’abonner à Arlo Secure (à partir de 5€/mois ) pour le stockage dans le cloud des séquences enregistrées, et pour les notifications intelligentes. Raison pour laquelle on trouve désormais une nouvelle gamme « Essential », dont les prix par caméra démarrent à 90€ (il y a des kits à 179€ pour 2 caméras). Pour rappel, les Arlo Pro « normales », notamment la récente Pro 5 , coûtent 249€ pièce.

Il faut comparer les images et un peu creuser dans les spécifications pour se faire une idée. C’est surtout la qualité de l’image qui est moindre. Moins d’images par seconde, pas de HDR, des couleurs moins riches… tout ça n’est pas trop important. Mais également un angle de vue réduit ; et ça, ça se remarque. De 160° (Pro 5), on passe à 130° sur l’Essential Outdoor, ce qui limite le champ de vision. Ce n’est pas forcément un problème, sauf si la zone que vous souhaitez surveiller est de petite taille (vous ne pourrez pas tout voir), mais l’idéal est de tester pour voir si ça vous convient.

Quant à la durée de vie de la batterie, elle passe de « 6 à 8 mois » à « 4 à 6 mois », elle est donc réduite de 25% environ. Mais ça reste confortable. Autre détail : la batterie n’est plus amovible, il faudra charger la caméra, mais Arlo a eu l’intelligence d’utiliser un port USB Type-C, donc n’importe quel chargeur de smartphone/tablette fera l’affaire.

Enfin, le design a un peu changé : le form factor est plus petit, le plastique et la finition sont plus standards que les modèles Pro. C’est plus léger, c’est plus « entrée de gamme », ce qui est somme toute logique vu la différence de prix.