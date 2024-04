Apple va réparer un bug qui associe le drapeau palestinien à Jérusalem sur les iPhone

Le problème a notamment été rapporté par Rachel Riley, une présentatrice de télévision britannique, dans un message sur X (ex Twitter) adressé à Apple et Tim Cook, le patron du groupe.

"Depuis que j'ai mis à jour mon téléphone, quand je tape la capitale d'Israël, Jérusalem, on me propose l'émoticône du drapeau palestinien. (...) Vous trouverez ci-dessous une liste (non exhaustive) de capitales qui ne proposent pas le drapeau de leur pays, et encore moins le mauvais", a-t-elle écrit mardi.

La grande majorité de la communauté internationale ne reconnaît pas Jérusalem comme la capitale d'Israël, liant le sort de la ville sainte à la résolution du conflit israélo-palestinien.