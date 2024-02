Barack Obama participera à une conférence en marge du festival Supernova d'Anvers

L'ancien président américain Barack Obama viendra en Belgique pour une conférence le dimanche 17 mars. "An Evening With President Barack Obama" au Studio 100 Pop-Up Theatre à Puurs sera un prélude au festival tech anversois Supernova (21-22 mars).

Avec Barack Obama, Supernova a déjà réussi à décrocher son ouverture de rêve, même si la conférence de l'ex-président tombe quelques jours avant l'événement proprement dit. Barack Obama "participera à une conférence modérée sur les défis auxquels nous sommes confrontés et sur sa vision de l'avenir".

Supernova a été organisé pour la première fois en 2018 sous la forme d'une combinaison entre une conférence avec des orateurs de renom et une foire technologique avec des démonstrations. L'objectif était d'en faire un événement biennal, mais la crise sanitaire a contrarié ces plans en 2020 et 2022. Il s'agira donc de la seconde édition cette année.

La conférence promet également des orateurs issus d'organisations et d'entreprises réputées dans le domaine de la technologie et de l'innovation, telles qu'IDEO, Tesla, la NASA, Apple et Wired.