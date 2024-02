Cisco annonce supprimer plusieurs milliers de postes

Cisco a trouvé un accord l'an dernier pour l'acquisition de la firme de cybersécurité Splunk pour 28 milliards de dollars, la plus grosse de son histoire.

Ces annonces récentes ne sont pas à la même échelle que celle de fin 2022 et début 2023, quand les entreprises de la tech avaient supprimé des centaines de milliers de postes -- effet boomerang des embauches effrénées durant la pandémie.

Selon des experts du secteur, les licenciements et suppressions de postes dans la tech pourraient devenir la norme, au moment où la Silicon Valley tente de mettre en oeuvre la révolution de l'intelligence artificielle (IA).

"Notre innovation se situe au centre d'un écosystème toujours plus connecté et jouera un rôle critique au moment où nos clients adoptent l'IA et sécurisent leurs organisations".

L'action Cisco a perdu plus de 5% à 47,65 dollars dans les échanges après clôture et annonce de résultats.