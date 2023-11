Esport: "Monument" de League of legends, "Faker" à une marche d'un nouveau triomphe

C'est l'événement esport le plus attendu de l'année: la finale des Championnats du monde de League of legends a lieu dimanche à Séoul. A domicile, le Sud-Coréen "Faker", considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, espère continuer d'écrire sa légende.

Alors que certains le pensaient sur le déclin, Lee Sang-hyeok, plus connu sous le pseudonyme de "Faker", peut ajouter une énième ligne à son immense palmarès puisqu'il briguera dimanche un quatrième titre mondial.