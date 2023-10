Google lance (enfin) ses smartphones en Belgique, et devient un vrai concurrent de l'iPhone

C'était le premier événement "made by Google" tenu en Belgique, ce mercredi 4 octobre. Comprenez: le premier événement évoquant des produits hardware, fabriqués par Google, et lancé dans notre pays. Oui, il s'agit des smartphones Pixel (qui en sont au numéro 8), mais aussi d'une nouvelle montre et de nouveaux écouteurs.

Et soyons clairs, c'est rare qu'un (grand) acteur lance de nouveaux produits sur le marché belge. Mais Google sait se faire attendre (7 ans pour les smartphones...), ce fut déjà le cas à l'époque avec l'assistant vocal, disponible en France quelques années avant la Belgique. L'attente en valait-elle la peine ? Google promet un appareil boosté à l'intelligence artificielle, tout en étant très simple à l'usage, et qui aurait une croissance très importante sur tous les marchés où il est déjà présent. Je vous donnerai un avis détaillé quand j'aurai pu essayer ces appreils qui représentent, finalement, le plus grand concurrent d'Apple ; Google pouvant, avec ses Pixel, gérer autant le matériel (Pixel phone) que le logiciel (une version d'Android qu'il connaît forcément mieux que tous les autres constructeurs comme Samsung et Xiaomi, qui utilise aussi le système d'exploitation de l'entreprise américaine).