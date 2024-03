HugoDécrypte lance Elan, média en ligne pour l'emploi des jeunes

Intitulé Elan, ce nouveau média gratuit "d'accompagnement dans la vie professionnelle" proposera des contenus vidéo et texte sur Instagram, TikTok, YouTube et LinkedIn.

"Des déclinaisons sur d'autres supports sont prévues par la suite", a indiqué l'équipe de HugoDécrypte dans un communiqué.

Elan proposera de découvrir des "secteurs, métiers et parcours d'études" et mettra à disposition des "guides pratiques (logement, finances, santé, administratif)", des "contenus pour connaître ses droits" ou encore des "conseils pour l'équilibre de la vie professionnelle et personnelle".

"Il n'existait pas encore de média de référence qui traite pertinemment de ces enjeux sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont le support d'information de prédilection pour notre génération", a fait valoir Hugo Travers, 26 ans, cité dans le communiqué.