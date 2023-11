IBM investit un demi-milliard de dollars dans l'intelligence artificielle

Ce dernier investira dans un large éventail d'entreprises d'intelligence artificielle, tant des entreprises en phase de démarrage que des start-ups à forte croissance. IBM souhaite ensuite établir des collaborations avec les sociétés concernées.

Le géant américain a déjà mis un pied dans le secteur de l'IA avec la plateforme Watsonx. Celle-ci, lancée au début de l'année, permet aux entreprises de former et d'utiliser des modèles d'IA basés sur leurs propres données et pouvant être utilisés pour leurs processus commerciaux.