Instagram reste le réseau social le plus populaire auprès des jeunes belges

Instagram demeure le réseau social le plus utilisé par les Belges entre 16 et 24 ans, ressort-il vendredi du baromètre Social Media & Influencers (SMI) de l'Arteveldehogeschool et de la fédération du commerce et des services Comeos. Au total, 94,2% des jeunes belges utilisent l'application de Meta, désormais talonnée par TikTok.