La Floride adopte une loi limitant l'accès des mineurs aux réseaux sociaux

La loi, qui entre en vigueur en janvier prochain dans cet Etat du sud-est des Etats-Unis, stipule que les moins de 14 ans ne pourront pas ouvrir un compte sur un réseau social. Les adolescents âgés de 14 et 15 ans devront obtenir un accord parental pour s'inscrire sur ces plateformes.

Le président de la Chambre des représentants de la Floride et principal instigateur du projet, Paul Renner s'est félicité de l'adoption de la loi.

Certains détracteurs de la loi estiment qu'il revient aux parents, et non aux autorités, de surveiller l'utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants. D'autres s'inquiètent d'une possible violation du premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d'expression.

Paul Renner a balayé ces arguments, affirmant que les plateformes créent une dépendance nocive. "La consultation permanente, les 'likes' et les coeurs qui donnent un petit coup de dopamine" (...) incitent à rester en ligne de plus en plus longtemps".