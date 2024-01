La recherche "Taylor Swift" temporairement bloquée sur X après un faux porno

Cité par le site américain The Verge, Joe Benarroch, directeur des opérations de X, a assuré que le blocage était une mesure temporaire de "protection".

Ce blocage temporaire a fait suite aux critiques de ses fans mais aussi de la Maison Blanche et de nombreuses personnalités contre la diffusion sur X de ces fausses images pornographiques générées par l'IA ("deepfakes").

"Malheureusement, trop souvent, nous savons que le manque d'application des règles a un impact disproportionné sur les femmes et les filles, qui sont les principales cibles du harcèlement en ligne", avait-elle déploré.

Les fausses images pornographiques de célébrités ne sont pas nouvelles, mais militants et régulateurs craignent que l'IA ne crée un flot incontrôlable de contenus problématiques.

Et le fait que de telles images touchent cette fois-ci Taylor Swift, artiste la plus écoutée au monde sur la plateforme Spotify en 2023, pourrait pousser les acteurs du secteur à agir plus fermement.

Selon les analystes, X est l'une des plus importantes plateformes de contenus pornographiques au monde, avec des règles bien plus souples que Facebook ou Instagram, propriété du groupe Meta.

La semaine dernière, X a toutefois rappelé la "stricte" interdiction d'"images de nudité non consentie", assurant appliquer une "politique de tolérance zéro sur ce type de contenu".