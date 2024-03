L'application d'authentification Smart-ID se lance sur le marché belge

Smart-ID, une application mobile permettant d'authentifier les personnes et de signer des signatures numériques légales, se lance sur le marché belge, annonce-t-elle vendredi. Ce rival d'Itsme permet de se connecter en toute sécurité à toutes les applications courantes des banques, des services gouvernementaux ou des plateformes de gestion de documents.

SK ID Solutions, la société-mère de l'app mobile aux 5 millions d'utilisateurs (contre 7 millions du côté d'Itsme, NDLR), propose en outre d'autres services d'identité numérique que la seule authentification. Depuis 2019, la Commission européenne utilise par exemple sa fonctionnalité de 'timestamping' pour officialiser les documents au moyen d'un horodatage. Cela prouve l'authenticité d'un document numérique et indique la date et l'heure exactes de sa création, de son stockage ou de sa signature.

La Belgique est le cinquième pays d'Europe où les citoyens peuvent s'authentifier avec l'application d'origine estonnienne. Smart-ID est d'ailleurs le leader du marché dans plusieurs pays nordiques et a enregistré environ 1 milliard de transactions en 2023, soit trois fois plus qu'en Belgique.

En Belgique, Smart-ID a noué un partenariat avec la société belge Trust1team, qui fournit déjà des services d'identification à diverses banques belges et européennes, à des gouvernements et des organisations de santé et au sein d'environnements hautement sécurisés.