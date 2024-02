Le gestionnaire de parcs de vacances EuroParcs victime d'une fuite de données

EuroParcs, gestionnaire de plusieurs parcs de vacances aux Pays-Bas et en Belgique, a découvert une fuite de données dans son système, a annoncé la société mardi. Une enquête est en cours afin de déterminer quel type de données a pu être détourné.

La faille a été rapidement découverte, selon l'entreprise, et la partie du système touchée a été très vite mise hors-ligne.

La société met en garde contre un éventuel détournement de données personnelles en sa possession, notamment via des spams ou des tentatives de phishing. "Nous demandons aux personnes liées à EuroParcs de faire preuve d'une grande prudence en cette période", souligne l'entreprise.

EuroParcs est active dans la vente de maisons de vacances aux particuliers et investisseurs privés. L'entreprise loue également des logements et possède plusieurs parcs de vacances dans différents pays, dont les Pays-Bas. En Belgique, elle est propriétaire de deux sites, à Mol (province d'Anvers) et Zutendaal (Limbourg).