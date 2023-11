League of legends: T1 et l'icône "Faker" sur le toit du monde pour la quatrième fois

Dix ans après son premier sacre, l'équipe sud-coréenne T1, menée par la superstar de l'esport "Faker", a été sacrée championne du monde du jeu vidéo League of legends pour la quatrième fois, nouveau record, dimanche à Séoul.

Déjà sacrée en 2013, 2015 et 2016, T1 retrouve son trône, un an après sa défaite en finale face à leurs compatriotes de DRX.

Dénominateur commun de ces quatre titres, "Faker", Lee Sang-hyeok de son vrai nom, consolide encore un peu plus sa légende, alors que certains pensaient le joueur de 27 ans sur le déclin.

"Plus que tout, je suis très reconnaissant d'avoir pu jouer devant tant de personnes", a-t-il déclaré. "Je suis juste heureux que les gens soient heureux de me regarder, j'espère que mes coéquipiers sont heureux également. Je veux simplement partager de la joie et du bonheur autour de moi."