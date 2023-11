Les métiers techniques, vedettes des Startech's Days du 12 au 14 novembre à Ciney

Qu'ont en commun l'art floral, la robotique, la cuisine, la conduite de poids lourds et la gestion de réseaux informatiques? L'étiquette de "métier technique" ou "technologique". Derrière cette terminologie se cachent de nombreuses professions, parfois en pénurie et souvent méconnues, qui seront à l'honneur de dimanche à mardi à Ciney, à l'occasion des Startech's Days. Entre animations, conférences et espace orientation, l'événement s'adresse tant aux élèves et enseignants qu'aux personnes en recherche d'une formation ou d'une reconversion.

La centaine d'activités au programme se répartit entre cinq villages de métiers (numérique, construction, alimentaire, scientifique et poids lourds) déployés sur les 28.000 mètres carrés de Ciney Expo. Il sera possible d'y jouer aux apprentis chimistes, de bricoler un moteur d'avion, de faire chauffer la pâte à gaufre, de conduire des engins de chantier ou encore de plonger dans la réalité virtuelle.

En parallèle, des jeunes âgés de 18 à 25 ans tenteront de se surpasser dans 28 métiers en compétition. Outre les traditionnels concours en menuiserie, coiffure, aménagement de parcs et jardins ou service en salle, deux professions rejoignent le menu des Startech's Days: la plasturgie et la toiture métallique. Au total, 180 finalistes belges et 17 compétiteurs étrangers tenteront de convaincre un jury belge et international sous les yeux de 9.000 curieux et visiteuses.